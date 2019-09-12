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Tarihi köprünün ayaklarında define aramışlar

1 saat önce

Edirne'de tarihi taş köprünün ayağında define arandığı tespit edildi.

Edirne'de tarihi taş köprünün ayağında define arandığı tespit edildi.

Yeniimaret Mahallesi Muhtarı Süleyman Amaç, Osmanlı eseri Yalnızgöz Köprüsü'nün ayaklarının birinin dibinde kazılmış çukuru fark edince durumu Edirne Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Müze yetkilileri Tunca Köprüsü üzerindeki ve su geçmeyen bölümündeki köprü ayağının sağında 2 metre derinliğinde 1 metre eninde çukur kazıldığını tespit etti.

Görevliler kazılan alanın çevresinde bir Osmanlı sikkesi buldu. Müze Müdürlüğü savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Muhtar Süleyman Amaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkilileri arayarak durumu anlattığını söyledi.

Yetkililerle olay yerine geldiklerinde köprü gözlerinin birinin altında altında büyük bir çukur açıldığını gördüklerini ifade eden Amaç, "Ekipler çukurun oraya inerek inceleme yaptı. Bir tane tarihi para buldular. Paraya baktım eski Türkçe yazıyordu. Muhtemelen altınları bulduktan sonra bir tanesini düşürmüşler." dedi.

Tarihi köprünün ayaklarında define aramışlar

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:45 Kaynak: AA
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