Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar - Son Dakika

Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar

31.12.2020 09:53

Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar Adana'daki 1700 yıllık tarihi Misis Köprüsü'ne yazılan yazılar tepki çekti Bölgede yaşayan vatandaşlar da yazılan yazılara bir anlam veremedi Adana'da, Ceyhan Nehri üzerine 4'üncü yüzyılda yaptırılan 'Misis Köprüsü'nün üzerine kimliği belirsiz...

Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar

Adana'daki 1700 yıllık tarihi Misis Köprüsü'ne yazılan yazılar tepki çekti

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yazılan yazılara bir anlam veremedi

ADANA - Adana'da, Ceyhan Nehri üzerine 4'üncü yüzyılda yaptırılan 'Misis Köprüsü'nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazılan yazıları gören vatandaşlar tepki gösterdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Misis Beldesi'nde yer alan ve Ceyhan Nehri üzerine 4'üncü yüzyılda Roma İmparatoru 2'nci Flavius Julius Constantius tarafından yaptırılan Misis Köprüsü, Anadolu'nun ilk Roma köprüsü olarak biliniyor.

Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprü, şehir dışından gelen turistleri de ağırlıyor. Misis Köprüsü'ne sprey boyalarla yazılan yazıları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Torbacının deyişi gibiydi, seni seviyorum deyişin. Freedom. Burhan. Sedam. Mikail Kaya. Ferdiari17. Mehmet, Ferdi, Musti" şeklindeki yazıları kimlerin yazdığı ise bilinmiyor. Sprey boya yazılan yazılardan bazılarının, yine aynı renk boyalar ile üzerinin boyanmak istendiği görüldü.

"Yazılar mantıksız, cahillik"

Yazılara tepki gösteren vatandaşlardan Ercan Çalışır, "Bu gençlerimizin cahilliği. Cahil insanda burada çok olduğu için kendi kendine gelip yazıyorlar. Gece 11 veya 12'de buradan geçerken gelip yazıyorlar. Buranın tarihi çok eski. Burada hanımızda var. Dekorasyon yapıldı. Vali beyin ve ondan önceki belediye başkanlarımızın faydası oldu. Görüyorsunuz şuraya 'Ferdiari17' yazmışlar. Mantıksız. Cahillik bu. Dekorasyon yapmak lazım" diye konuştu.

"Burayı yaşatalım, öldürmeyelim"

Bölgede oturan Mehmet Akkuş isimli vatandaş ise yazıların hiç hoş görünmediğini söyleyerek, "Bunu bizim buradaki cahiller veya aklı başında olmayan insanlar yazıyorlar. Çok ayıp ediyorlar. Buraya halkımızın el birliğiyle sahip çıkması lazım. Buraya sahip çıkılsın ki turistler sürekli gelsin. Burayı yaşatalım. Öldürmeyelim. Tarihi de çok eski. Buradan sürekli ağır arabalar geçiyor ona da engel olunmalı" ifadelerini kullandı.

Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar

Dekorasyon, Ceyhan, Adana, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi köprüye sprey boya ile yazı yazdılar - Son Dakika


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