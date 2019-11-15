Tarihi kümbet temizlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin tarihi değerlerinden biri olan ve ilçe merkezinde bulunan kümbet (hamam) temizlendi.



Bahçe kısmı önü demir parmaklarla kapatılarak içerisine daha fazla zarar verilmemesi konusunda önlem alınmasına rağmen çeşitli atıkların atılması ile adeta bir çöplük haline gelen kümbet, Bozüyük Belediyesi ekiplerince temizlendi. Kümbetin bahçesinde bulunan ağaç dalları ve kuru yapraklar Fen İşleri Müdürlüğü personelince, atık ve çöpler ise Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerince temizlenerek tarihi yapı daha temiz ve düzgün bir hale getirildi. Çevrede bulunan vatandaşlarca tarihi yapıya tüm ilçe halkı olarak sahip çıkılması gerektiği belirtilerek kümbetin bahçesinin tekrar çöplüğe dönüşmemesi için daha duyarlı olunması istendi. - BİLECİK