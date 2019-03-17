Son Dakika Haberleri: Tarihi Lahit Maviye Boyandı

Tarihi Lahit Maviye Boyandı

47 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 yıl önce gün yüzüne çıkarılan ve müze bahçesinde koruma altına alınan Roma dönemine ait lahit mezar üzerine örtülen brandanın rengini aldı.

Tarihi Lahit Maviye Boyandı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde 2 yıl önce gün yüzüne çıkarılan ve müze bahçesinde koruma altına alınan Roma dönemine ait lahit mezar üzerine örtülen brandanın rengini aldı. Olay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un müzeyi ziyareti ile ortaya çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere yolu üzerindeki zeytin tarlasında 2 yıl önce gün yüzüne çıkartılan mermer lahit, müze müdürlüğü bahçesine taşınmıştı. Lahit mezar, üzerine branda örtülerek koruma altına alındı. Üzerinde Eros ve Herkül kabartmaları olan lahit mezar, örtülen branda nedeniyle mavi renge boyandı. Olay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İznik Müzesini ziyaret etmesiyle ortaya çıktı. Roma döneminden kalan lahit mezarın üzerinde 2 yıla yakın zamandır örtülü olan mavi branda kaldırıldı. Mermer lahit mezarın üzerindeki heykellerin maviye boyandığı görüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, Güncel
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