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Tarihi mekanlarda tek yön uygulaması

16 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi mekanlarda trafik akışını rahatlamak için tek yön uygulamasına geçildi.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi mekanlarda trafik akışını rahatlamak için tek yön uygulamasına geçildi.

Binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Ulu Cami, Kırkkaşık Bedesteni, Hz. Daniyel Makamı, ve Kubat Paşa Medresesi'ne giden yol UKOME kararı ile tek yön uygulanmasına başlandı.

Tarsus'un Adana Caddesi üzerindeki Ulu cami yolu olarak bilinen cadde çift yönlü olarak hizmet veriyordu. Oldukça dar olan cadde üzerinde zaman zaman trafik yoğunluğu nedeniyle kargaşaya sebep olan caddede, Trafik Büro Amirliği ekiplerinin uygulamaya başlattığı cadde artık tek yönlü olarak kullanılacak.

Söz konusu yola sadece giriş yapacak olan araçlar aynı yoldan çıkış yapamayacak.

Uygulama özellikle bu cadde üzerinde bulunan esnafları ve vatandaşı memnun ederken, buna benzer çalışmaların başka noktalarda da devam edeceği öğrenildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
Tarsus, Mersin, Kubat, 3. Sayfa
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