Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel Ayini
45 dakika önce
DİYARBAKIR'da, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı dolayısıyla tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
DİYARBAKIR'da, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı dolayısıyla tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu.
Sur ilçesinde Lalebey Mahallesi'ndeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti, İncil'den bölümler okunarak Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.
- Diyarbakır
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:28 Kaynak: DHA
Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu
İşkur'dan Tarihi Başarı
ABD Piyasaları Tarihin En Kötü Noel Arifesini Yaşadı
Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu