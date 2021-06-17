Tarihi rekor gece yarısı açıklandı! Bakan Koca: Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı - Son Dakika

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

HASTANELERDE AŞI SIRALARI OLUŞTU

Ayrıca Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların aşı olabileceğini duyurmasının ardından vatandaşlar hastanelerde yoğunluk oluştu.

BUGÜNDEN İTİBAREN 35 YAŞ ÜSTÜ İÇİN AŞI RANDEVULARI AÇILIYOR

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında ise aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini belirterek, "Her bir vatandaşımıza gösterdikleri sabır için müteşekkirim. Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık günlerin habercisi gün gibi ortadır. Aşılarımızı pek çok meslek grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Bugünden itibaren 35 yaş üstündeki vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Şu ana kadar 37 milyon doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.

YENİ UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün "Bugün randevu istesem aşı ne zaman yapılır?" sorusuna yanıt vererek yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurmuştu. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" sözlerine yer vermişti.

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkemizde 17 Haziran saat 07.43'e kadar toplam 37.283.463 doz aşı yapıldı. 1.doz uygulanan kişi sayısı 23.253.633, 2. doz olanların sayısı ise 14.029.830 olarak açıklandı.