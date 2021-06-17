Üye Girişi
Tarihi rekor gece yarısı açıklandı! Bakan Koca: Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı - Son Dakika

Tarihi rekor gece yarısı açıklandı! Bakan Koca: Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı

17.06.2021 10:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını açıkladı. Koca, "Elleriniz dert görmesin." diyerek sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı

HASTANELERDE AŞI SIRALARI OLUŞTU

Ayrıca Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların aşı olabileceğini duyurmasının ardından vatandaşlar hastanelerde yoğunluk oluştu.

BUGÜNDEN İTİBAREN 35 YAŞ ÜSTÜ İÇİN AŞI RANDEVULARI AÇILIYOR

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında ise aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini belirterek, "Her bir vatandaşımıza gösterdikleri sabır için müteşekkirim. Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık günlerin habercisi gün gibi ortadır. Aşılarımızı pek çok meslek grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Bugünden itibaren 35 yaş üstündeki vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Şu ana kadar 37 milyon doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.

YENİ UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün "Bugün randevu istesem aşı ne zaman yapılır?" sorusuna yanıt vererek yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurmuştu. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" sözlerine yer vermişti.

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkemizde 17 Haziran saat 07.43'e kadar toplam 37.283.463 doz aşı yapıldı. 1.doz uygulanan kişi sayısı 23.253.633, 2. doz olanların sayısı ise 14.029.830 olarak açıklandı.

Tarihi rekor gece yarısı açıklandı! Bakan Koca: Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Fahrettin Koca, Sosyal Medya, doz, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tarihi rekor gece yarısı açıklandı! Bakan Koca: Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı 12:03 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir 11:57 Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış 11:27 Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış
Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi 11:16 Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı 11:00 Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı 10:46 Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı
Aşı ve maske karşıtlarının mazeretleri pes dedirtti! Cinsel organının küçülmesinden korkan bile var 10:26 Aşı ve maske karşıtlarının mazeretleri pes dedirtti! Cinsel organının küçülmesinden korkan bile var Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum 10:15 Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum

Son Dakika Haberleri
12:06 CureVac'in etkinlik oranı yüzde 47 çıktı! Elon Musk'ın desteklediği aşı şirketi yarı yarıya değer kaybetti
12:03 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı
12:02 Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti
11:57 Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir
11:53 Şenol Güneş'in totemi başarı getirmedi! 2002'de başarı getiren gri takım elbise bu kez kazandırmadı
11:35 Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti
11:23 Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı
11:15 Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi
11:04 Altın güne yine düşüşle başladı! Gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
10:49 Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı
CureVac'in etkinlik oranı yüzde 47 çıktı! Elon Musk'ın desteklediği aşı şirketi yarı yarıya değer kaybetti CureVac'in etkinlik oranı yüzde 47 çıktı! Elon Musk'ın desteklediği aşı şirketi yarı yarıya değer kaybetti         
12:06
Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti         
12:02
Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti         
11:35
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı         
11:23
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Pazar günü uygulanan kısıtlamanın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerek Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Pazar günü uygulanan kısıtlamanın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerek         
11:09
Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı         
10:49
Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor         
10:42
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Aracın bagajına oturan çocuk, boynuna ip bağladığı atı kilometrelerce koşturdu! Tepki çeken olaya ceza yağdı Aracın bagajına oturan çocuk, boynuna ip bağladığı atı kilometrelerce koşturdu! Tepki çeken olaya ceza yağdı         
10:07
Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı         
09:55
Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu         
09:49
Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu         
09:38
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu         
21:34
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 12:11:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi rekor gece yarısı açıklandı! Bakan Koca: Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement