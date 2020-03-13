Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

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Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
28 dakika önce
Tarihi Tebriz Çarşısı'ndan detaylar Boş sokaklardan detaylar Kapalı dükkanlardan detaylar Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı TEBRİZ - İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tebriz kentindeki tarihi kapalı çarşı iki günlüğüne kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Tarihi Tebriz Çarşısı'ndan detaylar
Boş sokaklardan detaylar
Kapalı dükkanlardan detaylar Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
TEBRİZ - İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tebriz kentindeki tarihi kapalı çarşı iki günlüğüne kapatıldı.
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