Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

28 dakika önce

Tarihi Tebriz Çarşısı'ndan detaylar Boş sokaklardan detaylar Kapalı dükkanlardan detaylar Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı TEBRİZ - İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tebriz kentindeki tarihi kapalı çarşı iki günlüğüne kapatıldı.

Tarihi Tebriz Çarşısı'ndan detaylar

Boş sokaklardan detaylar

Kapalı dükkanlardan detaylar Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

TEBRİZ - İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tebriz kentindeki tarihi kapalı çarşı iki günlüğüne kapatıldı.

Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Tebriz, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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