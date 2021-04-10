Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri - Son Dakika

Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri

10.04.2021 07:52

Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri Kadın yarış pilotu oldu, hedefi kız çocuklarını eğitmek Yarış Pilotu Sümeyye Ayan'dan kadınlara çağrı "İçinden gelen kendini piste atsın" Uluslararası Yarış Pilotu Sümeyye Ayan, 'Minik Eller Üşümesin' projesine destek...

Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri

Kadın yarış pilotu oldu, hedefi kız çocuklarını eğitmek

Yarış Pilotu Sümeyye Ayan'dan kadınlara çağrı

"İçinden gelen kendini piste atsın"

ERZURUM - Uluslararası Yarış Pilotu Sümeyye Ayan, 'Minik Eller Üşümesin' projesine destek olmak amacıyla Erzurum'a geldi. Tarihi Yakutiye Medresesi'nin önünde Off-Road aracıyla nefes kesen gösteri yapan Ayan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aslen Oltulu olan ancak İstanbul Kadıköy doğumlu olan Uluslararası Yarış Pilotu Sümeyye Ayan, 23 Nisan'da Dubai'de düzenlenecek Uluslararası yarışları öncesi Erzurum'a geldi. Yaklaşık 4 yıldır Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün yürüttüğü "Minik Eller Üşümesin" isimli sosyal sorumluluk projesine destek olmak amacıyla Erzurum'a gelen Sümeyye Ayan, Yakutiye Kent Meydanı'nda tarihi Yakutiye Medresesi önünde Off-Road aracıyla gösteri yaptı. Direksiyon başında Ayan'ı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Kadın yarış pilotu olduğumu duyan insanlar önce bir şaşırıyorlar"

Uluslararası Yarış Pilotu Sümeyye Ayan, "Deneme sürüşü yaptım. Çok seviyorum, Off-Road'ı da çok seviyorum. Erzurum'da olduğum için mutluyum, sevinçliyim. Kadın yarış pilotu olduğumu duyan insanlar önce bir şaşırıyorlar, daha sonra saygı duyuyorlar. Bende mutluyum. Hem duyulan saygıdan mutluyum hem de kendimi bu alanda iyi ki bulmuşum iyi ki otomobil sporlarına merak salmışım diyorum. Kadınlarımıza söyleyeceğim içinden gelen kendini piste atsın, hiçbir duyguyu bastırmasınlar. Özellikle otomobil sporlarında kadın yarışmacılarına çok ihtiyacımız var. Her alanda ne kadar çok kadın yarışmacı olursa o kadar daha güçlü oluruz ve daha çok birbirimizi destekleriz daha güçlü oluruz. İleride eğitmen olmak istiyorum. Özellikle kız çocuklarını eğitmek çok istiyorum. Erzurum içinde özellikle pist istedik. Müdürlerimiz de çok olumlu baktılar. Ailem çok destekliyorlar. Onlar burada değiller ama şuan kalpleri burada atıyor" dedi.

"Erzurum için pist istedik"

Bu sene Türkiye'yi Dubai'de temsil edeceğini ifade eden Ayan, "23 Nisan da yarışları olacak. Erzurum'a sosyal sorumluluk projesi için geldim. Minik Eller Üşümesin projemizin adı. Erzurumluyum. Turizm Müdürü ve Gençlik Sporu Müdürü ile bir toplantı yaptık. Erzurum için pist istedik. Gerekli olan çalışmalarda en kısa zamanda yapılacak. Yakında yarışlarım başlayacak. Onun öncesinde Erzurum'a gelip tanışmaktan, halka karışmaktan mutluyum. Proje de olmaktan da çok mutluyum. Gücümüz yettiğince bu projeyi herkese duyurup çocuklara yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri
Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri
Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri
Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri
Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri
Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri
Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri
Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri

23 Nisan, Yakutiye, Erzurum, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri - Son Dakika


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