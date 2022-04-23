Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan tünel turizme açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan tünel turizme açılıyor

23.04.2022 12:38
Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan tünel turizme açılıyor

Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de, 2015 yılından beri temizlik çalışmaları süren 186 metrelik tünel, mayıs ayının ilk haftasından itibaren turistleri ağırlayacak.

Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de, 2015 yılından beri temizlik çalışmaları süren 186 metrelik tünel, mayıs ayının ilk haftasından itibaren turistleri ağırlayacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 2014 yılında yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan, yıllarca devam eden temizleme ve restorasyon çalışmaların ardından bazı bölümleri 2020 yılı temmuz ayında turizme açılan Kayaşehir'de yeni alanların keşfi sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, içinde kayadan oyma kilise, çok sayıda oda, hayvan barınaklarının bulunduğu alanı ziyaret edenler, kayadan oyma uzun tünelden geçerek farklı deneyim yaşayacak.

"Kayaşehir yeni keşiflerle genişliyor"

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AA muhabirine, Kayaşehir'in 6'ncı yüzyıldan bugüne kadar yaşam izlerini taşıyan bir alan olduğunu, yakın gelecekte önemli bir turizm destinasyonu haline gelebileceğini belirtti.

Alandaki çalışmalar sürdükçe heyecan uyandıran yeni bulgularla karşılaşıldığını aktaran Savran, şunları kaydetti:

"Kayaşehir yeni keşiflerle genişliyor. Burası zamanla keşfedilmeye açık bir yer, henüz açılmamış ama varlığını bildiğimiz mekanlar ve tüneller var. Yeni açılan tünel de gezilebilir hale gelecek ve Kayaşehir, yamaçtan girilen bir yer altı şehri olacak. Turizme önemli katkıları olacaktır. Kayaşehir'in tamamı ortaya çıktığında eşsiz bir turizm uğrak noktası haline gelecek."

Alanda yürütülen çalışmalardan sorumlu arkeolog Semih İstanbulluoğlu ise geçmişte insanların yaşam alanı olarak kullandığı Kayaşehir'in bölgedeki yeraltı şehirlerinden farklı özellikler taşıdığını ifade etti.

"Buraya 'peribacasından şehir' diyoruz"

Kayaşehir'de ziyarete açık bölümler arasına eklenen tünelin turistlerin ilgisini çekeceğine inandığını aktaran İstanbulluoğlu, bir insanın içinde rahatlıkla yürüyebileceği genişlikte olduğunu belirtti.

İstanbulluoğlu, "Burada, bir yeraltı şehrinde olan bütün oluşumlar, insanlar ve hayvanların günlük yaşamlarını sürdürdüğü alanların yanı sıra 186 metre uzunluğunda su tüneli var. Burası, 2015 yılından beri açmaya başladığımız bir alan. Tünel, güçlendirme çalışmalarıyla birlikte hazır hale geliyor. Turizm sezonunda da insanların gezisine açılacak." diye konuştu.

Tünelde ışıklandırma ve statik problemleri çözdüklerini aktaran İstanbulluoğlu, şöyle dedi:

"Heyecan verici bir gezinti için hazır hale getirdik. O dönemin ustalarını ayakta alkışlıyoruz. Karşımızda muazzam bir çalışma var. Yüzyıllar boyu kullanılan yerler buralar. Hiç deforme olmamış. 25-30 işçi arkadaşımızla uzun süren zaman zarfında içindeki toprağı boşaltarak zemine zarar vermeden duvardaki kandil islerini bile bozmadan ortaya çıkarttık. Buraya 'peribacasından şehir' diyoruz. İçinde bine yakın oda olan, girdiğinizde içeri doğru yamaç yerleşimi şeklinde yatay olarak açılan yerler karşımıza çıkar. Diğer yer altı şehirlerinin tipik anlayışı aşağı doğru inilir ama buranın farklı bir konsepti var."

YORUMLAR
500
Başkan Işık, Vazo Kule ile ilgili eleştirilere cevap verdi Başkan Işık, Vazo Kule ile ilgili eleştirilere cevap verdi Kütahya Belediyesi'nden Gençer'e sertifika Kütahya Belediyesi'nden Gençer'e sertifika

Kayaşehir, Nevşehir, Turizm, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan tünel turizme açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:47 İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanına suikast girişimi: Saldırganlar yakalandı
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan tünel turizme açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement