Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş Oldukça Nadir 28 Fotoğraf - Son Dakika

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız en değerli arşiv fotoğrafları serisine bugün bir yenisini ekliyoruz. Sizler için özenle seçtiğimiz, şaşırtıcı, büyüleyici, bir o kadar enfes olan bu fotoğraflar; ister istemez "bunlar gerçek mi?" kendinizi sorgulamanıza neden olacak.



İşte Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş Oldukça Nadir 28 Fotoğraf;



1# Bir kutup kaşifi kutup ayısına sür verirken, SSCB, 1980'ler







2# Farrokh Bulsara adındaki çocuk dadısıyla birlikte, Zanzibar, 1947.







P.S: Bu sevimli ilerleyen yıllarda bıyık bırakıp Freddie Mercury adını almıştır.



3# At sırtında Sioux kabilesi üyesi, 1905. (Renklendirme Dana Keller).







4# 1987 yılında Romanya'nın Alba Julia kentinde bir caddenin uzatılması için 7.600 tonluk çok katlı konut bloğu fiziksel olarak hareket ettirildi.







5# Claude Monet resimleri ile birlikte, 1923. (Renklendirme Dana Keller).







6# The Beatles, Aralık 1961'de Aldershot kasabasında mütevazı bir kulüpte yalnızca 18 kişilik bir gruba performans sergiliyor.







7# Marilyn Monroe, askerler için poz verir, 1954. (Renklendirme Dana Keller).







8# Tutankamon'un mezarının mühürü, 1922. Bu mühür 3.245 yıl dokunulmadan kalmıştı.







9# İkinci Dünya Savaşı sırasında askerler, Paskalya 1944.







10# Disney çalışanları için bir kantin, 1961.







11# Sophia Loren ve Jayne Mansfield, 1957.







12# Titanic'in batmasıyla ilgili bir başlık taşıyan gazeteleri dağıtıyor, 1912. (Renklendirme Dana Keller).







13# İlk beş megabayt'lık sabit sürücü PanAm uçağına yüklenirken, 1965.







14# 20. yüzyılın başlarında Madison Meydanı. (Renklendirme Sanna Dullaway).







15# Hindenburg felaketi, 1937.







16# Dünyadaki ilk telefoto lensi, 1900.







17# Buz taşıyan genç kadınlar, 1918. (Renklendirme Dana Keller).







18# Singapur'da bir afyon denizi, 1941.







19# Washington'da bir kaza, 1921.







20# Pilotlar için bir uçuş simülatörü, 1942.







21# Gazete satan çocukların sigara molası, 1910.







22# Fiat şirketinin işçileri, 1923'te İtalya'nın Torino şehrinde bulunan fabrikanın çatısında yarış yaparken







23# Bir dilenci V.George'un peşinden koşarken, 1920.







24# Washington, DC, 1924'te bir benzin istasyonu.







25# Çatıda boks yapan kadınlar, 1930.







26# Kurşun geçirmez yeleğin test edilme anı, 1923.







27# Mobil bir yüzme havuzu, New York, 1960.







28# Steven Spielberg, Indiana Jones filminin çekimi sırasında, 1980.







Görseller: brightside.me