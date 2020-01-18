Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş Oldukça Nadir 28 Fotoğraf - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş Oldukça Nadir 28 Fotoğraf - Son Dakika

Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş Oldukça Nadir 28 Fotoğraf

16 dakika önce

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız en değerli arşiv fotoğrafları serisine bugün bir yenisini ekliyoruz.

Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş Oldukça Nadir 28 Fotoğraf, System.String[]

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız en değerli arşiv fotoğrafları serisine bugün bir yenisini ekliyoruz. Sizler için özenle seçtiğimiz, şaşırtıcı, büyüleyici, bir o kadar enfes olan bu fotoğraflar; ister istemez "bunlar gerçek mi?" kendinizi sorgulamanıza neden olacak.


İşte Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş Oldukça Nadir 28 Fotoğraf;


1# Bir kutup kaşifi kutup ayısına sür verirken, SSCB, 1980'ler



2# Farrokh Bulsara adındaki çocuk dadısıyla birlikte, Zanzibar, 1947.



P.S: Bu sevimli ilerleyen yıllarda bıyık bırakıp Freddie Mercury adını almıştır.


3# At sırtında Sioux kabilesi üyesi, 1905. (Renklendirme Dana Keller).



4# 1987 yılında Romanya'nın Alba Julia kentinde bir caddenin uzatılması için 7.600 tonluk çok katlı konut bloğu fiziksel olarak hareket ettirildi.



5# Claude Monet resimleri ile birlikte, 1923. (Renklendirme Dana Keller).



6# The Beatles, Aralık 1961'de Aldershot kasabasında mütevazı bir kulüpte yalnızca 18 kişilik bir gruba performans sergiliyor.



7# Marilyn Monroe, askerler için poz verir, 1954. (Renklendirme Dana Keller).



8# Tutankamon'un mezarının mühürü, 1922. Bu mühür 3.245 yıl dokunulmadan kalmıştı.



9# İkinci Dünya Savaşı sırasında askerler, Paskalya 1944.



10# Disney çalışanları için bir kantin, 1961.



11# Sophia Loren ve Jayne Mansfield, 1957.



12# Titanic'in batmasıyla ilgili bir başlık taşıyan gazeteleri dağıtıyor, 1912. (Renklendirme Dana Keller).



13# İlk beş megabayt'lık sabit sürücü PanAm uçağına yüklenirken, 1965.



14# 20. yüzyılın başlarında Madison Meydanı. (Renklendirme Sanna Dullaway).



15# Hindenburg felaketi, 1937.



16# Dünyadaki ilk telefoto lensi, 1900.



17# Buz taşıyan genç kadınlar, 1918. (Renklendirme Dana Keller).



18# Singapur'da bir afyon denizi, 1941.



19# Washington'da bir kaza, 1921.



20# Pilotlar için bir uçuş simülatörü, 1942.



21# Gazete satan çocukların sigara molası, 1910.



22# Fiat şirketinin işçileri, 1923'te İtalya'nın Torino şehrinde bulunan fabrikanın çatısında yarış yaparken



23# Bir dilenci V.George'un peşinden koşarken, 1920.



24# Washington, DC, 1924'te bir benzin istasyonu.



25# Çatıda boks yapan kadınlar, 1930.



26# Kurşun geçirmez yeleğin test edilme anı, 1923.



27# Mobil bir yüzme havuzu, New York, 1960.



28# Steven Spielberg, Indiana Jones filminin çekimi sırasında, 1980.



Görseller: brightside.me

Freddie Mercury, Zanzibar, Romanya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19 
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