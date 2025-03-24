Tarık Akan'dan sonra sessizliğe bürünmüştü: Acun Günay hayata veda etti! - Son Dakika
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Tarık Akan'dan sonra sessizliğe bürünmüştü: Acun Günay hayata veda etti!

Tarık Akan\'dan sonra sessizliğe bürünmüştü: Acun Günay hayata veda etti!

Türk sinemasının efsane ismi Tarık Akan'ın 26 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay hayata veda etti. Akan'ın 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından sessiz bir yaşam süren Günay'ın vefatı, Nâzım Hikmet Vakfı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

24.03.2025 12:23
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Türk sinemasının efsane ismi Tarık Akan'ın 26 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay, hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Tarık Akan, 2016 yılında karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde vefat etmiş, ardından Acun Günay uzun yıllar süren sessiz bir yaşam sürmüştü.

"BÜYÜK AŞKIYLA BULUŞTU"

Acun Günay'ın vefatını, Nâzım Hikmet Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sevgili arkadaşımız, dostumuz, Tarık Akan'ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi ACUN GÜNAY büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağ olsun."

TARIK AKAN'LA 26 YILLIK BİR AŞK HİKÂYESİ

Hayatında sadece bir evlilik yapan Tarık Akan, 1989 yılında Yasemin Erkut'tan ayrıldıktan sonra 1990 senesinde Acun Günay ile büyük bir aşka yelken açmıştı. İkili, hiç evlenmemelerine rağmen Tarık Akan'ın son nefesine kadar birbirlerinden ayrılmadı. Akan'ın ölümünün ardından gözlerden uzak bir hayat süren Acun Günay, Nâzım Hikmet Vakfı'ndaki çalışmalarıyla sanat ve edebiyat dünyasında aktif rol almaya devam etmişti

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Son Dakika Ünlüler Tarık Akan'dan sonra sessizliğe bürünmüştü: Acun Günay hayata veda etti! - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • 082912aB:
    şimdi gelir koduğumunun namus bekçileri. 30 109 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    namısız bekçi gelmiş bana by by 11 11 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Zinanin adi ask olmus hayat arkadasligi olmus vay vay vay 15 5 Yanıtla
  • mert çelik:
    toplam kaç aşkları oldu acaba 7 7 Yanıtla
  • stanciu george:
    cokta fifi 7 3 Yanıtla
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