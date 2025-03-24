Tarık Akan\'dan sonra sessizliğe bürünmüştü: Acun Günay hayata veda etti!

Türk sinemasının efsane ismi Tarık Akan'ın 26 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay, hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Tarık Akan, 2016 yılında karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde vefat etmiş, ardından Acun Günay uzun yıllar süren sessiz bir yaşam sürmüştü.

"BÜYÜK AŞKIYLA BULUŞTU"

Acun Günay'ın vefatını, Nâzım Hikmet Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sevgili arkadaşımız, dostumuz, Tarık Akan'ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi ACUN GÜNAY büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağ olsun."

TARIK AKAN'LA 26 YILLIK BİR AŞK HİKÂYESİ

Hayatında sadece bir evlilik yapan Tarık Akan, 1989 yılında Yasemin Erkut'tan ayrıldıktan sonra 1990 senesinde Acun Günay ile büyük bir aşka yelken açmıştı. İkili, hiç evlenmemelerine rağmen Tarık Akan'ın son nefesine kadar birbirlerinden ayrılmadı. Akan'ın ölümünün ardından gözlerden uzak bir hayat süren Acun Günay, Nâzım Hikmet Vakfı'ndaki çalışmalarıyla sanat ve edebiyat dünyasında aktif rol almaya devam etmişti