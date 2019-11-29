Son Dakika Haberleri: Tarık Yurttaş'a yapılan saldırıya kınama
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Tarık Yurttaş'a yapılan saldırıya kınama

7 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Batman Petrolspor'un teknik direktörü Tarık Yurttaş ve takım kaptanı Celal Aras'a kimliği belirsiz bir grup tarafından yapılan saldırı spor kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Tarık Yurttaş'a yapılan saldırıya kınama, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Batman Petrol spor'un teknik direktörü Tarık Yurttaş ve takım kaptanı Celal Aras'a kimliği belirsiz bir grup tarafından yapılan saldırı spor kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Diyarbakırspor kulübü, bir dönem formasını giyen Tarık Yurttaş'a yapılan saldırı kınayarak bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi.


Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Ekrem Karakoç tarafından yapılan açıklamada, Batman gibi önemli bir kentin böyle talihsiz bir olayla gündeme gelmesinin üzüntü verici olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Komşu ve kardeş kentimiz Batman'ın 60 yıllık çınarı Batman Petrolspor'un ismini böyle talihsiz ve kabul edilemez olayla gündeme getirenleri en hafif tabirle kınıyoruz. Bu vahim olay hem spor hem de insanımızın ahlaki değerleri ile bağdaşmamaktadır. Kadim Batman halkı bu tabloyu hak etmiyor. Batman'ın evladı olan ve Diyarbakırspor'umuzda da bir dönem forma giymiş olan Tarık Yurttaş hocamıza ve Celal Aras kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türk sporu artık bu tür çağ dışı ve ilkel tablolardan kurtulmalıdır" denildi. - DİYARBAKIR

Batman Petrolspor, Celal Aras, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:42 Kaynak: İHA
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