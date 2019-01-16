Tarım 4.0 Çalışmaları Kapsamında "Dünya Dillerinde Antalya Tarımı"

Antalya sahip olduğu ekolojik ve jeolojik üstünlükleri ile ülkemizde tarımda bilgi birikiminin en yüksek düzeyde gerçekleştiği şehirlerin başında olup yıllık 12.1 milyar TL değerinde tarımsal üretim değeri ile Türkiye tarımının lokomotifi konumunda.

Antalya, tarımdaki başarısı ve üretim potansiyeli ile yerli ve yabancı yatırımcılar ve ihracatçılar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya'nın potansiyelinin daha iyi anlaşılabilmesi ve geniş kitlelere ulaşması açısında "Dünya Dillerinde Antalya Tarımı" projesi kapsamında ilk etapta 4 dilde tarım brifingi açık kaynak olarak kullanıma sunuldu.

Yerli yabancı yatırımcı ve ihracatçıların ve sektör paydaşlarının Antalya ile alakalı tarımsal bilgileri, kendi dillerinden okuyup öğrenmeleri amacıyla, 4 dilde hazırlandı.

https://antalya.tarimorman.gov.tr/ adresinden yayın yapmakta olan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurumsal resmi İnternet sitesinde brifingler sekmesinden Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinde Antalya 2018 yılı çalışmalarına ulaşılabiliyor. Yayınlanan brifingler dinamik yapıya sahip olacak olup dönemsel olarak güncellenerek en yeni verilerin paylaşılması hedefleniyor.