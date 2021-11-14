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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı - Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

14.11.2021 21:08

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meyve bahçesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarparak 13 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yalova- Bursa yolu üzerinde, Gemlik Dörtyol mevkisinde meydana gelen kazada, Yenişehir'den Bursa'ya giden ve içerisinde 16 tarım işçisinin bulunduğu Feyzi Tabak (44) yönetimindeki 06 AS 3350 plakalı minibüs, kontrolden çıktı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında Afganistan ve Suriye uyruklu vatandaşların da bulunduğu 12 işçi ile şoför yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Feyzi Tabak ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Göğüs bölgesinde kırıklar olduğu öğrenilen Tabak Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Yenişehir, Minibüs, Tarım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı - Son Dakika


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