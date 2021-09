Tarım Kredi Kooperatif Market'in 471.'si Kocasinan'da açıldı - Son Dakika

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. şubesi Kayseri'de törenle açıldı.

Kocasinan İlçesi'ne bağlı Ahmetpaşa Caddesi üzerinde açılacak olan marketin açılış töreninde konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, 471. mağazanın hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Bugün burada 471. mağazamızı açıyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşudur. 17 Bölge Birliği, bin 618 kooperatifi, yaklaşık 19 iştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Üretici ile tüketici arasında köprü olma noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde geliştirerek dönüştürüyor." dedi. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali Yıldırım ise, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye'nin köklü kurumlardan bir tanesi olduğunu hatırlatarak; "Dünyada tarımın ve kooperatifçilik mantığının gelişimine paralel olarak Tarım Kredi Kooperatifleri de özellikle son dönemlerde bir dönüşüm içerisindedir. Bu manada Türk çiftçisini destlerken onların daha iyi koşullarda ürünlerini satabilmesi ve tüketicinin mutfağına gidebilmesi için Tarım Kredi Kooperatifleri gerekli dönüşümü yaparak son üç yılda marketçilik sektöründe de yerini aldı" dedi. Son dört yılda fiyatlardaki aşırı derecedeki artışı nedeniyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin ayrı bir misyon üstlenerek mağaza açmaya karar verdiğini ifade eden Yıldırım, geçen yılı 162 mağaza ile kapattıklarını bu sene ise mağaza sayısını 500'ün üzerine çıkaracaklarını belirtti. Yıldırım, gelecek 5 yılda stratejilerinin hazır olduğunu vurgulayarak; Tarım Kredi Kooperatif Marketini dünya standartlarına uygun hale getirip topluma çiftçiye katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de konuşmasında; çiftçilerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydederek; "Tarım Kredi Kooperatifi Kayseri olarak Kırşehir, Nevşehir, Yozgat olmak üzere 4 ilden oluşuyor. Kooperatifimizin bölge müdürlüğü yaklaşık yılda eski parayla 800 trilyon kredi kullandırıyor. Önceden bu krediyi kullandırdığımızda faizlerimiz çok yüksekti, yüzde 20, 25, 40 civarındaydı. Çok şükür şimdi bu faizler yüzde 5'lere düştü. Sayın cumhurbaşkanımız, bakanımız tarım krediye daha çok değer veriyor. Yüzde 5'i baba oğula vermez. Biz aynı zamanda krediyi dağıtıyoruz, yıl sonunda da yüzde 95 gibi tahsilatını yapıyoruz. Kırsalın her tarafında varız, Türkiye'nin her beldesinde tarım kredi var. Çiftçilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Allah buraların yokluğunu vermesin" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel de marketin hayırlı olması temennisinde bulundu. Törene AK PArti Kayseri Millet Vekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Üyesi Adem Darımlı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, kooperatif müdürleri, şirket yöneticileri ve davetliler katıldı. - KAYSERİ