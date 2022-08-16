Tarım Kredi Kooperatif market indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif ürünlerinde indirim başladı mı? - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatif market indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif ürünlerinde indirim başladı mı?

16.08.2022 10:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birçok Tarım Kredi Kooperatif market ürünlerinde indirim uygulandı. Vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif market indirimli ürünler hangileri sorusunu araştırıyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatif market indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif ürünlerinde indirim başladı mı?

Tarım Kredi Kooperatif market ürünlerinde indirimli ürünler hangileri ve indirim başladı mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi marketlerinde 30'dan fazla ürün dün sabah indirime girdi. Tarım Kredi Kooperatif market indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif ürünlerinde indirim başladı mı? Detaylar haberimizdedir…

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe indirime gitti. Vatandaşın cebini bir nebze de olsa rahatlatan uygulama dün sabah başladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünler şöyle: Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.

TARIM KREDİ MARKETLERİNDE YOĞUNLUK

İndirim kampanyası vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kalkan vatandaşlar, mesainin başlamasıyla Tarım Kredi marketlerine akın etti. İhtiyaçlarını uygun fiyata almak isteyenler, Türkiye genelinde Tarım Kredi marketlerinde yoğunluk oluşturdu.

Tarım Kredi Kooperatif market indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif ürünlerinde indirim başladı mı?

TARIM KREDİ KOOPERATİF ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM BAŞLADI MI?

Kampanyanın başlamasıyla en çok merak edilen konulardan biri de indirime giren ürünlerin fiyatları oldu. Etiketlere bakıldığında 44 liralık tavuk bagetin fiyatı 38 liraya, 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liradan 147 liraya, 1 litrelik ayçiçek yağı 38 liradan 33 liraya, salça 18,50 liradan 17,90 liraya düştüğü görüldü.

5 kiloluk deterjan 64.90, vakumlu 500 gram siyah zeytin 27.95, salamura siyah zeytin 13.75, yarım yağlı beyaz peynir 69.90, tam yağlı beyaz peynir de 72.90, 2 litrelik ayçiçek yağı 64.50, çay 59, zeytinyağı 60, bal 37, 1 kiloluk toz şeker 17, 2 kiloluk toz şeker 32, 5 kiloluk un 52.50, Türk kahvesi 11.90, domates 8.95, makarna ise 4,50 liradan satılıyor.

SIRADA ET İNDİRİMİ VAR

Öte yandan Tarım Kredi tarafından yapılan duyuruda sıradaki indirimin et ürünlerinde olacağı açıklandı. Duyuruda, "Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak." ifadeleri yer aldı.

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