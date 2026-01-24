Anahtar Parti Tarım ve Gıda Güvenliği Politikaları Başkanlığınca "Tarım ve Gıda Güvenliği Lansmanı" programı düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tarımda plansızlık nedeniyle toprağın ve gıda ürünlerinin niteliğini kaybettiğini, suyun tükendiğini söyledi.

Ağıralioğlu, "Çiftçi yaşımız 59'a gelmiş. Bir nesil daha böyle dönerse çiftçilik yapacak insanımız kalmayacak. Buna tedbir almak zorundayız." dedi.

Suç çetelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ağıralioğlu, "Sokak ortalarında evlatlar, melek gibi çocuklarımız bir kavganın ya da suç kariyeri planlayan çetelerin kurbanı olmasın diye konuşuyoruz. Atlas evladımız gitti, melek gibi çocuklarımız sokak ortalarında katlediliyor. Tehditler var diyoruz, bağırıyoruz, anneler, babalar bağırıyor. 'Bizi evlatlarımız öldürdükten sonra tehdit ediyorlar' diyorlar. Ceza verin, en ufak bir indirim olmasın. Yaşının 4 katını, 3 katını yatsın, ceza verin, sebep olanlar da yatsın." diye konuştu.

Partinin Tarım Politikaları Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz'ün de bir sunum yaptığı programda, il bölge toplantıları tanıtım videosu gösterildi.