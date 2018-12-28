Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.



Burdur'a gelen Bakan Pakdemirli, Vali Şıldak'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.



Valilik şeref defterini imzalayan Pakdemirli, ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne geçti.



Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Pakdemirli, İl Müdürü Oktay Darcan ve personel ile bir araya geldi.

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