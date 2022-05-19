Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için iki ülke gençleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kirişci, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarında düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenine katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Kirişci, derinliği bulunan bir kültürün vatandaşı oldukları için iftihar ettiklerini belirtti.

Kirişci, bu kültür içerisinde gençlere de bir bayram ithaf ederek onlara verdiği değeri gösteren çok güzel ve özel bir ülkenin vatandaşları olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yaş ortalamasının 34 civarında olduğunu hatırlatan Kirişci, "Bu üzerinde durulması ve dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konudur. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için gençlerimize ayrı bir önem vermemiz gerekiyor. Çünkü kalıcı ve sürdürülebilir ilişkileri yürütecek olan gençlerdir." dedi.

Kirişci, 2 bin 500 öğrencisi bulunan Bakü Türk Okulları öğrencilerinin 800'ünün Azerbaycanlı bir anne veya babanın evladı olduğunu belirterek, bunu çok önemsediğini vurguladı.

İlişkilerin gelişmesi için insani temasların önemli olduğunu ifade eden Kirişci, "Karabağ'da 30 yıldan beri yaşanan zulmün son bulmasıyla Azerbaycan toprakları özgürlüğüne kavuştu. Bir daha bunların yaşanmaması için gençlerimiz arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da yer aldığı törende, öğrencilerce şiirler ve marşlar seslendirildi, halk dansları icra edildi.