Sağlık sorununa yol açan zeytin karasuyu, katma değerli besin maddesine dönüşecek - Son Dakika
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Sağlık sorununa yol açan zeytin karasuyu, katma değerli besin maddesine dönüşecek

28.08.2022 10:59
Sağlık sorununa yol açan zeytin karasuyu, katma değerli besin maddesine dönüşecek

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği proje kapsamında, zeytinyağı üretimi sırasında ortaya çıkan ve ciddi sağlık sorunlarına neden olan zeytin karasuyundan, katma değeri yüksek bitki besin maddesi elde edilecek.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği proje kapsamında, zeytinyağı üretimi sırasında ortaya çıkan ve ciddi sağlık sorunlarına neden olan zeytin karasuyundan, katma değeri yüksek bitki besin maddesi elde edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytin ve zeytinyağı üretimi sırasında ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi ve bu nedenle oluşan çevre sorunlarının engellenmesi için harekete geçti. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Zeytin Karasuyunun Farklı Yöntemlerle Toksik Özelliklerinin Giderilmesi ve Tarımda Kullanım Olanaklarının Araştırılması' projesi ile bu maddenin tarımda kullanımı sağlanacak. İnsan, hayvan ve sulu ortamlarda ciddi sağlık sorunları oluşturan zeytin karasuyundan katma değeri yüksek bitki besin maddesi elde edilecek ve bununla ilgili teknolojiler geliştirilecek. Programa alınan projeyle 3 fazlı ekstraksiyon (ayırma) yöntemi ile elde edilen ham zeytin karasuyu, fizikokimyasal ön arıtımın ardından 2 farklı yöntem kullanılarak fenol bileşiklerinin, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacının azaltılması hedefleniyor. Ön arıtım için 4 farklı kimyasal arıtım yöntemi denenecek. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre, kimyasal yöntemler ve biyosorpsiyon yönteminin kombine olarak kullanımı da denenecek.

SERADA YETİŞTİRİLEN MARULDA DENENECEKFarklı yöntemler ile arıtılmış zeytin karasuyu örnekleri ve arıtım işlemi yapılmamış ham zeytin karasuyu, çeşitli dozlarda serada yetiştirilen marul bitkisine uygulanacak. Böylece verim üzerine olan etkileri belirlenecek ve birbirleri ile karşılaştırılacak. Marul veriminin artırılmasında en yüksek oranda etki eden zeytin karasuyu örneği ve uygulama dozu belirlenecek. Proje sonunda zeytin karasuyundan katma değeri yüksek bir bitki besin maddesi elde edilecek ve bu maddenin tarımda kullanımı araştırılarak, bununla ilgili teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak. Proje çalışmaları 2023 yılında başlayacak ve sonuçları ilgili birimlerle paylaşılacak.

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Kaynak: DHA

Zeytin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık sorununa yol açan zeytin karasuyu, katma değerli besin maddesine dönüşecek - Son Dakika

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