Son Dakika Haberleri: Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi İstişare Toplantısı

Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi İstişare Toplantısı

1 saat önce

Diyarbakır Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi istişare toplantısı düzenlendi.

Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi İstişare Toplantısı, System.String[]
Diyarbakır Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi istişare toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Başkan Atilla, ekonomik gelişime katkı sunacak projelere destek verdiklerini belirterek, istihdamı arttıracak çalışmaların önemli olduğunu söyledi.


Yeşil ise besiciliğin gelişmesinin kentin istihdamına katkı sunacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Engin Yeşil, Diyarbakır, Güncel
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