Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi İstişare Toplantısı

Diyarbakır
Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi istişare toplantısı düzenlendi.
Diyarbakır Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil
, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya
ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Başkan Atilla, ekonomik gelişime katkı sunacak projelere destek verdiklerini belirterek, istihdamı arttıracak çalışmaların önemli olduğunu söyledi.
Yeşil ise besiciliğin gelişmesinin kentin istihdamına katkı sunacağını kaydetti.