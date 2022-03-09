'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi, her mahalleyi 3 kadın temsil etti - Son Dakika
Üye Girişi

'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi, her mahalleyi 3 kadın temsil etti

09.03.2022 11:41

'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi, her mahalleyi 3 kadın temsil ettiBURSA İnegöl Belediyesi, şehrin güçlü değerlerinden biri olan tarımın gelişmesine önemli katkılar sunan kadınlar için 'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi.

'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi, her mahalleyi 3 kadın temsil etti

BURSA İnegöl Belediyesi, şehrin güçlü değerlerinden biri olan tarımın gelişmesine önemli katkılar sunan kadınlar için 'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi. 57 mahalleden 171 kadının katıldığı ve her mahalleyi 3 kadının temsil ettiği bilgi yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da adından söz ettiren ve bereketli topraklarında yetişen ürünlerle sofraları süsleyen İnegöl'de tarım, kadınların ellerinde yükseliyor. İnegöl'de bereketli topraklar kadar, bu toprakları işleyen hünerli ellerin de emeği göz ardı edilmiyor. Tarımda kadınların emeği ve katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğu düşüncesiyle, İnegöl Belediyesi tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü'nün de katkı ve destekleriyle 'Tarımın sultanları' ismiyle bilgi yarışması düzenlendi. 57 mahalleden 171 kadının tarımdaki bilgilerini yarıştırdığı organizasyona vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Final etabında en fazla soruya doğru cevap veren Kozluca Mahallesi takımı 1'inci olup 7 bin 500 TL'lik ödülün sahibi olurken, Karagölet Mahallesi takımı 2'nci olarak 5 bin TL ödül aldı. Kıran Mahallesi takımı ise 3'üncü olarak 2 bin 500 TL'lik ödülün sahibi oldu. Dereceye giren mahalle takımlarına sertifika ve ödüllerini protokol üyeleri takdim etti.

Ödül takdimi için sahneye davet edilen Kaymakam Eren Arslan, "Tarımın Sultanları hem ismiyle hem heyecanıyla tarımda da üreten şehir olan İnegöl'ümüze çok yakışan bir etkinlik oldu. Sonuçta bu bir yarışma ve adı yarışma olunca bir derecelendirme de yapılıyor. Burada yarışan kadınlar, performanslarıyla bir sonuca ulaştı. Ama bence buradaki herkes başarılı, herkes bu yarışmanın birincisi. Ben katılan tüm kadınları tebrik ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda çeşitlendirilerek daha da geliştirilerek bu yarışmanın devamının yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "İzlerken çok heyecan duydum. Ben de bir yandan soruları cevaplamaya çalıştım ama teknik bilgiler vardı. Tüm yarışmacıları kutluyorum. Biz bu yarışmayı bu vesileyle ve beraberinde başkaca farkındalıkları da oluşturmak üzere gerçekleştirdik. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz organizasyonuyla güzel bir yarışma gerçekleştirdik. Biz hanımefendilerin gerçekten var oldukları her alanda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Artık hanımefendilerin olmadığı bir alan yok. Annelik rolü zaten çok kutsal. Bir toplumu şekillendiren, kıymetli hanımefendiler" diye konuştu.

Tarımın Sultanları bilgi yarışmasının ödül töreni sonrası Rıdvan Sayın'ın sahne aldığı özel konseri gerçekleştirildi.

'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi, her mahalleyi 3 kadın temsil etti
'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi, her mahalleyi 3 kadın temsil etti
'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi, her mahalleyi 3 kadın temsil etti

YORUMLAR
500

İlçe Tarım Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi, Türk Lirası, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi, her mahalleyi 3 kadın temsil etti - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:27 Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
11:12 Chelsea'ye talip olan aşiret lideri Bayrak konuştu: Ayarlamaları yaptık, perşembe günü her şeyi açıklayacağım!
11:05 Tansu Çiller boy göstermeye devam ediyor! Şimdi de koalisyon hükümeti hakkında konuştu
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreyi bulacak, önlemlerinizi buna göre alın!
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
10:51 Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 11:50:35. #1.12#
SON DAKİKA: 'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi, her mahalleyi 3 kadın temsil etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement