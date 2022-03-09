'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi, her mahalleyi 3 kadın temsil etti - Son Dakika

'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi, her mahalleyi 3 kadın temsil etti

BURSA İnegöl Belediyesi, şehrin güçlü değerlerinden biri olan tarımın gelişmesine önemli katkılar sunan kadınlar için 'Tarımın sultanları' bilgi yarışması düzenledi. 57 mahalleden 171 kadının katıldığı ve her mahalleyi 3 kadının temsil ettiği bilgi yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da adından söz ettiren ve bereketli topraklarında yetişen ürünlerle sofraları süsleyen İnegöl'de tarım, kadınların ellerinde yükseliyor. İnegöl'de bereketli topraklar kadar, bu toprakları işleyen hünerli ellerin de emeği göz ardı edilmiyor. Tarımda kadınların emeği ve katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğu düşüncesiyle, İnegöl Belediyesi tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü'nün de katkı ve destekleriyle 'Tarımın sultanları' ismiyle bilgi yarışması düzenlendi. 57 mahalleden 171 kadının tarımdaki bilgilerini yarıştırdığı organizasyona vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Final etabında en fazla soruya doğru cevap veren Kozluca Mahallesi takımı 1'inci olup 7 bin 500 TL'lik ödülün sahibi olurken, Karagölet Mahallesi takımı 2'nci olarak 5 bin TL ödül aldı. Kıran Mahallesi takımı ise 3'üncü olarak 2 bin 500 TL'lik ödülün sahibi oldu. Dereceye giren mahalle takımlarına sertifika ve ödüllerini protokol üyeleri takdim etti.

Ödül takdimi için sahneye davet edilen Kaymakam Eren Arslan, "Tarımın Sultanları hem ismiyle hem heyecanıyla tarımda da üreten şehir olan İnegöl'ümüze çok yakışan bir etkinlik oldu. Sonuçta bu bir yarışma ve adı yarışma olunca bir derecelendirme de yapılıyor. Burada yarışan kadınlar, performanslarıyla bir sonuca ulaştı. Ama bence buradaki herkes başarılı, herkes bu yarışmanın birincisi. Ben katılan tüm kadınları tebrik ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda çeşitlendirilerek daha da geliştirilerek bu yarışmanın devamının yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "İzlerken çok heyecan duydum. Ben de bir yandan soruları cevaplamaya çalıştım ama teknik bilgiler vardı. Tüm yarışmacıları kutluyorum. Biz bu yarışmayı bu vesileyle ve beraberinde başkaca farkındalıkları da oluşturmak üzere gerçekleştirdik. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz organizasyonuyla güzel bir yarışma gerçekleştirdik. Biz hanımefendilerin gerçekten var oldukları her alanda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Artık hanımefendilerin olmadığı bir alan yok. Annelik rolü zaten çok kutsal. Bir toplumu şekillendiren, kıymetli hanımefendiler" diye konuştu.

Tarımın Sultanları bilgi yarışmasının ödül töreni sonrası Rıdvan Sayın'ın sahne aldığı özel konseri gerçekleştirildi.