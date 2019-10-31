Son Dakika Haberleri: Tariş İncir Birliği 17 günde bin ton kuru incir alımı yaptı
Son Dakika Ekonomi Tariş İncir Birliği 17 günde bin ton kuru incir alımı yaptı

Tariş İncir Birliği 17 günde bin ton kuru incir alımı yaptı

6 saat önce

Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru incirde müdahale alımı kararının etkisiyle, 14 Ekim'de başlayan kampanya döneminde, bugüne kadar bin tonun üzerinde ürünü kabul ettiklerini, alım merkezlerinde uzun kuyrukların...

Tariş İncir Birliği 17 günde bin ton kuru incir alımı yaptı, System.String[]

Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru incirde müdahale alımı kararının etkisiyle, 14 Ekim'de başlayan kampanya döneminde, bugüne kadar bin tonun üzerinde ürünü kabul ettiklerini, alım merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğunu bildirdi.

Germencik İncir İşletme Müdürlüğünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bircan, ürünlerini teslim etmek isteyen üreticilerin, araçlarıyla alım merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu, yoğunluk nedeniyle mesai saati gözetmeksiniz çalıştıklarını ifade etti.

İncirini teslim etmek için bir gün önceden veya akşamdan sıraya girenleri gördüklerini aktaran Bircan, "Kuyruklar nedeniyle 22.00'ye kadar alım yaptığımız günler oluyor. Bugüne kadar bin tonun üzerinde kuru incir alımı yaptık. Günlük 60-70 tonlara kadar alım yaptığımız günler oluyor. 18 Ekim'e kadar aldığımız ürünlerin parası, dün itibariyle TMO tarafından bize aktarıldı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira civarında olan parayı üreticilerin hesaplarına yatırdık." diye konuştu.

TMO'nun müdahalesinin üreticiyi çok rahatlattığını aktaran Bircan, "Müdahale alımı, üretici açısından çok sevindirici bir durum. Artık üreticinin inciri götürebileceği bir yeri var, devlet garantisi var. İncir teslim ediliyor, parası da hesaplarına yatıyor. Aynı fiyatla piyasaya verebilse, üreticiler buraya gelip de sırada beklemez." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Tire ilçesinden incir getiren üretici Ayhan Gencer ise 2 ton incir getirdiğini, iki gündür sırada beklediğini, devletin yanlarında olmasının kendilerini güvende hissettirdiğini dile getirdi.

Koçarlı'dan gelen Cevdet Asan da iki gecedir sırada olduğunu ifade ederek, "Tüccarın 3-5 lira verdiği inciri, burada değerinde sattım. Sırayı çift yapsalar daha güzel olacak. Arabada yatıp kalkıyorum. Koçarlı'ya gidersem sırayı kaptırırım. Alımlardan çok memnunuz ama sırada beklemekten memnun değiliz. Tüccarın eline kalsaydık 10 yıl öncesine dönerdik. Eldeki ürünleri hayvanlara yem olarak verirdik." şeklinde konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Tariş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 31 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Irak'taki protestolarda acı bilanço: 250 kişi öldü Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti Bakan Soylu'nun "Lanet" diye nitelendirdiği Çukur dizisine suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 23:36:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tariş İncir Birliği 17 günde bin ton kuru incir alımı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]