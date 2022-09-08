TARKAN KONSERİ İÇİN KURULAN PLATFORMUN YIKILMASINA İNCELEME - Son Dakika
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TARKAN KONSERİ İÇİN KURULAN PLATFORMUN YIKILMASINA İNCELEME

08.09.2022 19:03

bar işletmecisi Murat Karaca, Çok üzücü bir olay yaşadık.

bar işletmecisi Murat Karaca, Çok üzücü bir olay yaşadık. Kimsenin başına bir şey gelmemesi sevindirici. Sahne Cumhuriyet Meydanı'na yakındı. Sahne şimdi bizim işletmemizin bulunduğu Gündoğdu Meydanı tarafına kuruldu. Bizim adımıza bu daha da olumlu oldu. Rezervasyonlar arttı. Telefonlar susmuyor, zorlukta yetişiyoruz. Çok geçmiş olsun. Tarkan'ın gelmesi, konserden vazgeçmemesi sevindirici. Kendisine teşekkür ediyorum dedi. Kafe işletmecisi Gökhan Kandemir de Gece sahnenin çökmesi nedeniyle çok üzgünüz. Platformda çalışanlara bir şey olmadığı için mutluyuz. İzmir'e megastar geliyor. Umarım her şey güzel olacak. Sahne bizim bulunduğumuz Gündoğdu Meydanı tarafına taşındı. Hareketli saatler yaşayacağız diye konuştu.

Öte yandan, kordon boyunda İzmir'in kurtuluşu için gerçekleştirilecek etkinlikler için yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Yarın gerçekleştirilecek hava gösterilerinin provaları bugünden ilgi gördü. Birçok İzmirli hava araçlarının provalarını cep telefonuyla görüntülerken, heyecanı bugünden yaşadı. (DHA)

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Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılmasına inceleme (4) Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılmasına inceleme (4) İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Murat Karaca, Tarkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARKAN KONSERİ İÇİN KURULAN PLATFORMUN YIKILMASINA İNCELEME - Son Dakika

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