Tarla günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, tarlada traktör kullanarak patates hasatı gerçekleştirdi.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen, Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından demostrasyonu gerçekleştirilen "Yerli ve Milli Patates Çeşitleri" tarla günü kapsamında Bolu'nun Örenci Köyünde Mustafa Özben'ın 4 dönümlük arazisine ekilen dört çeşit patatesin hasatı gerçekleştirildi.

Hasat programı çerçevesinde düzenlenen törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'nun 832 bin hektar arazisinin olduğunu belirterek, "Bu arazinin yüzde 64'ü yemyeşil ormanlarla kaplı. Yüzde 14'üde bu şekilde tarım arazileriyle kaplı." diye konuştu.

Bu topraklarda biz Bolu olarak, 695 bin ton arpa, buğday, patates gibi tarla bitkisi ektiğini anlatan Vali Ümit, "20 bin ton domates, biber, fasulye gibi sebzeler, 35 bin ton elma, armut, şeftali gibi meyveler olmak üzere toplamda 750 bin ton ürün üretmekteyiz." dedi.

Vali Ümit, kente enginarda üretildiğini ifade ederek, "Bin ton enginar ile ülke genelinde yedinci sırada yer alıyoruz. Enginarın her geçen gün kıymeti dahada anlaşılıyor. İlimiz enginar üretimi konusunda önemli merkezlerden biri haline geldi ve bu yükselerek devam edecektir."şeklinde konuştu.

Patates üretimine de değinen Vali Ümit, 54 bin dekar alanda 134 bin ton patates ürettiklerini, üretilen patates miktarı ile ülke genelinde Niğde, Konya, Aksaray, Afyon gibi illerinde bulunduğu sırada 11'inci sırada olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit, traktöre binerek, tarlada patates hasatı gerçekleştirdi.