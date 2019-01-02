Son Dakika Haberleri: Tarlabaşı'nda Otelde Yangın

Tarlabaşı'nda Otelde Yangın

1 saat önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHATarlabaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Tarlabaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:39 Kaynak: DHA

DHA, Tarlabaşı, Güncel
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