Son Dakika Haberleri: Tarlada ölü bulunan çiftçiyi yılan ısırmış
Son Dakika Güncel Haber

Tarlada ölü bulunan çiftçiyi yılan ısırmış

38 dakika önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde çalışmaya gittiği tarladan ölü bulunan Cuma Emre'nin (85) yılan ısırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tarlada ölü bulunan çiftçiyi yılan ısırmış, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde çalışmaya gittiği tarladan ölü bulunan Cuma Emre'nin (85) yılan ısırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Cuma Emre, evinin yakınlarındaki tarlasına çalışmaya gitti. Akşam saatlerine kadar eve gelmeyince ailesi Emre'yi aramaya çıktı. Ailesi, tarlada hareketsiz yatarken bulduğu Cuma Emre için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Emre'nin yılan ısırığına bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.


Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 yıl önce kanseri yenen genç, maganda kurşunu ile can verdi
İstanbul Valiliğinden şiddetli sağanak uyarısı Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç Cinsel içerikli film yıldızı Jessica Jaymes, evinde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:21:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlada ölü bulunan çiftçiyi yılan ısırmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]