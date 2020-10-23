Tarladaki anızı yaktı, komşu tarladaki 150 boru kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, biçtiği arazisinde kalan anızları yakan bir çiftçi, komşusunun arazisinde bulunan 150 su borusunun yanmasına neden oldu.

Edinen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesi'nde bir çiftçi, tarlasında bulunan anızları ateşe verdi. Yapılan onca uyarıya rağmen anızları yakan çiftçi daha sonra evinin yolunu tuttu. Gece saatlerinde rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek komşusunun arazisine sıçradı. Arazide bulunan 150 sulama borusu kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN