- Tarladan sofralara doğal ve ucuz sebze

MALATYA - Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler tarafından tarlada üreticiden direk alınan sebze ve meyveyeler aracı olmadan doğal ve ucuz fiyatla tüketiciye sunuluyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) döneminde vatandaşların doğal ürünleri yönelmesi nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler, üreticiye doğal sebze ektirip, alma sözünü verdi. Bunun üzerine Battalgazi ilçesinde tarlalara ekilen sebzeler direk üreticiden alınarak Esenlik Süper Marketlerin manav reyonunda tüketiciye ulaştırılıyor. Battalgazi ilçesinde üretim yapan çiftçi Uygurcan Özdemir, doğal olarak ürettikleri ıspanak ve patlıcanları tarladaki tazeliği ve besin değerleri ile direk sofralara ulaştırdıklarını söyledi. Çiftçilerinin kendi mahsullerini hiçbir aracı araya koymadan direk tüketiciye sunduklarını belirten Özdemir, kendilerine bu imkanı sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Üreticiler olarak ürünlerini satacakları bir pazar endişelerinin de ortadan kaldığını kaydeden Özdemir, bu şekilde doğan ürünlerin de kaliteli ev ucuza tüketiciye sunulduğunu dile getirdi.

Bir diğer üretici Mehmet Yılmaz ise tarlalarında doğal olarak yetiştirdikleri patlıcanları alın garantisi sunan Esenlik aracılığı ile tüketiciye sundukları için mutlu olduklarını dile getirerek "Toplanan ürünleri tarladaki tazeliği ve besin değerleri ile sofralara ulaştırıyoruz" dedi.