Tarsus Belediyesi'nden 'Engelsiz Köy' projesi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, daha önce söz verdikleri 'Engelsiz Köy' projesinin çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi tarafından Tarsus Kültür Park içinde düzenlenen aşure lokması programına katılan Bozdoğan, Tarsus Şelalesi civarlarında 'Engelsiz Köy' projesi ile ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu. Bu bölgenin, Türkiye'de olabilecek en iyi köylerden biri olacağını kaydeden Bozdoğan, "Hepinizin de eminim mutlu olabileceği bir yer olacak. Belediye olarak kentteki engelli dostlarımız için, engelleri ortadan kaldırmak için elimizden geleni göstereceğiz" dedi.



Bu tür etkinliklerde engelli vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bozdoğan, "Tarsus'un iyi bir yere gelmesi amacındayız. Türkiye'nin birçok şehrine baktığımızda geçmişleri 3 veya 4 bin yıllara dayanıyor. Ancak şehrimizin geçmişi 10 bin yıllara dayanıyor. ve Tarsus'ta birçok medeniyetin izlerini taşıyan eser ve yapılarına rastlıyorsunuz. Aslında baktığımızda kentimiz adeta bir açık hava müzesidir. Bizim bu değerlere sahip çıkmamız lazım. Bu değerlere sahip çıkarken de aynı zamanda tarihimizin tanıtımını tüm dünyaya yapmak gerekir" diye konuştu. - MERSİN