Tarsus Belediyesi, OSB'de 18 sanayi parseli alma anlaşmasını imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi, OSB'de 18 sanayi parseli alma anlaşmasını imzaladı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, OSB'de 18 sanayi parseli alma anlaşmasını imzaladı

6 saat önce

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa satışları kapsamında Tarsus Belediyesi'nin satın aldığı 100 dönümlük alanda 18 sanayi parselinin imza töreni yapıldı.

Tarsus Belediyesi, OSB'de 18 sanayi parseli alma anlaşmasını imzaladı, System.String[]

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa satışları kapsamında Tarsus Belediyesi'nin satın aldığı 100 dönümlük alanda 18 sanayi parselinin imza töreni yapıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, OSB Müdürlüğü'ndeki törende, bölgenin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için büyük önem arz ettiğini belirtti.

OSB'nin faaliyete geçtiğinde yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildiren Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi olarak Tarsus Organize Bölgesi'nde 100 dönümlük sanayi parseli aldık. Hem üreteceğiz hem ekonomiye katkı sağlayacağız ve hem de istihdam yaratacağız. OSB'nin faaliyete girmesiyle kent ayağa kalkacaktır." ifadesini kullandı.

Tarsus OSB Başkan Vekili Ruhi Koçak da belediyelerin sadece sosyal hizmetler ve alt yapı sunan kurum olmadığını, üreterek ve istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağlamaları gerektiğini kaydetti.

Tarsus Belediyesi, Tarsus, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp
Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı

Son Dakika Haberleri
21:22 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
21:22 Rusya devlet başkanı putin, istanbul'a geldi - Son Dakika
21:22 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi - Son Dakika
21:18 Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
21:08 KKTC'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
20:54 Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:25:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Belediyesi, OSB'de 18 sanayi parseli alma anlaşmasını imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]