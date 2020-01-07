Tarsus Belediyesi, OSB'de 18 sanayi parseli alma anlaşmasını imzaladı - Son Dakika

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa satışları kapsamında Tarsus Belediyesi'nin satın aldığı 100 dönümlük alanda 18 sanayi parselinin imza töreni yapıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, OSB Müdürlüğü'ndeki törende, bölgenin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için büyük önem arz ettiğini belirtti.

OSB'nin faaliyete geçtiğinde yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildiren Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi olarak Tarsus Organize Bölgesi'nde 100 dönümlük sanayi parseli aldık. Hem üreteceğiz hem ekonomiye katkı sağlayacağız ve hem de istihdam yaratacağız. OSB'nin faaliyete girmesiyle kent ayağa kalkacaktır." ifadesini kullandı.

Tarsus OSB Başkan Vekili Ruhi Koçak da belediyelerin sadece sosyal hizmetler ve alt yapı sunan kurum olmadığını, üreterek ve istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağlamaları gerektiğini kaydetti.