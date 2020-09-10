Tarsus İlçe Komutanı Binbaşı Marım'a ziyaret - Son Dakika

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Binbaşı İnanç Marım'ı ziyaret etti.

Koçak, ziyarette Binbaşı Marım'a kent ve bölge ekonomisi ile ilgili bilgiler verdi.

Binbaşı Marım da ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin güvenliğinin ve halkın huzurunun en üst düzeyde sağlanması noktasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerekliliğine belirtti.

Marım, görevinde çalışmalarını titizlik ve büyük bir özveriyle sürdürme gayreti içinde olacağını kaydetti.