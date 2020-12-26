Tarsus OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tarsus OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı

26.12.2020 12:57
Tarsus OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı, System.String[]

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Müteşebbis heyeti üyelerinin çevrim içi katıldığı toplantıda, idari ve mali konular ile Tarsus OSB'de yatırımcı olmak isteyen sanayicilerin başvuruları, altyapı çalışmaları ve 2021 tahmini bütçesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar, gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantının ardından proje alanında incelemelerde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi, Mersin, Tarsus, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika


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