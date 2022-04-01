Tarsus'ta 6 okulda "Sıfır Atık Kütüphanesi" kuruldu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesindeki 6 okulda oluşturulan "Sıfır Atık Kütüphanesi" hizmete girdi.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Oratokulu, Tarsus Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstiklal İmam hatip Oratokulu, Kerime Özkul İlkokulu, Ahmet Zeki Şanlı İmam Hatip Ortaokulu, Ashab-ı kehf Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci, öğretmen ve idareciler tarafından temin edilen atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" kuruldu.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ile Milli Eğitim müdürü Mehmet Metin, Tarsus Müftüsü Ali Can ile bazı okul müdürleri Tarsus Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen törenle kütüphanelerin açılışlarını gerçekleştirdi.

Kaymakam Otcu, kütüphanelerin oluşturulmasında emeği geçen okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.