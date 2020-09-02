Tarsus'ta emlakçılar gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Madenli, Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat ve yönetim kurulu üyeleri Tarsus'ta gazetecilerle bir araya gelerek emlak sektörün sorunlarını konuştu.

Madenli, toplantıda yaptığı konuşmada emlakçılık sektörünün can çekiştiğini belirterek korsan emlakçılara karşı yasanın çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Canpolat ise Türkiye'de tüm emlak odalarının ortak mutabakatı ile hazırlanan ve ilgili bakanlıklara sunulan Emlak Danışmanlığı Yasa Taslağı'nın yasalaşmasını istediklerini kaydetti.