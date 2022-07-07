Tarsus'ta iki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Kavşaklar Bölgesinde meydana geldi. Ömer Aydın'ın kullandığı 38 EJ 321 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle güvenlik şeridinde durdu. Sürücü Ö.A. aşağıya indi. Bu esnada arkadan gelen U.B.'nin kullandığı 33 AJP plakalı kamyon Ömer Aydın'a çarparak ölümüne neden oldu. Kaza anında kamyonun çarptığı araç içinde bulunan iki kişi de yaralandı.

İkinci kaza ise Pozantı-Tarsus TEM otoyolu Yarmalar mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsüz öğrenilemeyen 01 AKC plakalı yol kurtarıcı aracı, üzerinde arızalı olarak aldığı 01 AS 044 plakalı ticari araç ile Pozantı Tarsus istikametinde seyir halinde iken kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, daha sonra savrularak yoldan çıktı.

Kurtarıcının üzerinde bulunan ve savrulma neticesinde otobana düşen araç içindeki 3 kişi ile kurtarıcı içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis trafiğin güvenli akışını sağlarken kaza ile ilgili ise soruşturma devam ediyor. - MERSİN