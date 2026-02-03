Tarsus'ta İkiz Kardeşlere Bıçaklı Saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ikiz kardeşleri bıçaklayarak yaralayan 14 yaşındaki çocuk yakalandı.

Olay, Yeni Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki E.B.Ş., daha önce kavga ettiği ikiz kardeşlerle karşılaştı. E.B.Ş. tartıştığı iki çocuğu bıçakladı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin, olayda kullandığı bıçağı olay yerinde bıraktığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan 14 yaşındaki ikizler K.K.İ. ile T.E.İ., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN