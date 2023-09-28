Tarsus'ta bir kadın, yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Tarsus'ta bir kadın, yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Tarsus\'ta bir kadın, yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Son Güncelleme: 28.09.2023 00:56

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın, yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin aydınlatılması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İŞTEN DÖNÜNDE YATAK ODASINDA KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi 1333 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işten eve dönen A.G. (50), eşi Cemile Güllü'yü (48) yatak odasında kanlar içinde buldu.

İşten eve dönen adam, karısını yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde ölü buldu

BOĞAZININ 2 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Servis şoförü olan A.G. durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemile Güllü'nün boğazının 2 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

48 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Güllü'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kuruma sevk edildi. Çiftin bir erkek çocukları olduğu öğrenilirken, polis cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı

Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, Güllü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta bir kadın, yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta bir kadın, yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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