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Tarsus'ta kazalara karşı ledli trafik sinyalizasyon sistemi

46 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Mavi Bulvar ile Yüzbaşı Yaşar Caddesi kesişiminde artan trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla kavşağa ledli trafik sinyalizasyon sistemi yerleştirildi.

Tarsus'ta kazalara karşı ledli trafik sinyalizasyon sistemi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Mavi Bulvar ile Yüzbaşı Yaşar Caddesi kesişiminde artan trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla kavşağa ledli trafik sinyalizasyon sistemi yerleştirildi.


Ekiplerce, kavşağın güvenli hale getirilmesi amacıyla yerleştirilen ledli trafik sinyalizasyon sistemi ile kazalar minimuma indirilerek, vatandaşların güvenli bir şekilde kavşaktan geçişi de sağlanmış oldu. Kazaların yoğun olduğu kavşakta, sistem sayesinde trafik düzene girerken, kaza riski de en aza indirildi. Ledli trafik sinyalizasyon sisteminin yerleştirildiği kavşakta, sabah, öğlen ve akşam saatleri için ayrı ayrı olarak araçların sayısı tespit edilerek, trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre yönetilecek. Trafiğin yoğun olduğu yönde daha uzun süre yeşil ışık yanması sağlanırken, araçların trafikte bekleme süresi de azaltılmış olacak. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bulvar, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:00 Kaynak: İHA
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