Tarsus'ta mantar üretme tesislerinde çelik raflar işçilerin üzerine devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta mantar üretme tesislerinde çelik raflar işçilerin üzerine devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi... - Son Dakika

Tarsus'ta mantar üretme tesislerinde çelik raflar işçilerin üzerine devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi...

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen çökmede 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tarsus'ta mantar üretme tesislerinde çelik raflar işçilerin üzerine devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi..., System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen çökmede 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Olay, Tarsun'un Topaklı Mahallesinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre mantar üretme çiftliğinde çalışan vardiya işçileri gece saatlerinde poşetledikleri mantarları raflara yerleştirmek isterken yaklaşık iki metre uzunluğundaki çelik raflar devrildi.


Devrilen çelik rafların altında kalan Selim Serin, Caner Yarasa, Ekrem Serin ve Yahya Doğan yaralanarak Tarsus Devlet hastanesine kaldırıldı. Devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Caner Yarasa (46) tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar içinde bulunan Selim Serin (28)ise ciğerlerinin patlaması sonucu Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.


Tarsus İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti (AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü

Son Dakika Haberleri
07:05 İyi bir gece uykusunun gençleştirici etkisi olduğu anlaşıldı - Son Dakika Haber
06:57 Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı - Son Dakika Haber
06:46 16 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:46 16 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 16 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 07:45:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta mantar üretme tesislerinde çelik raflar işçilerin üzerine devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]