Mersin'in Tarsus ilçesinde iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi yaralandı.
Reşadiye Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinin önünde bekleyen E.A'ya (32) kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ayağından yaralanan E.A. sağlık personelince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Oto Tamircisine Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?