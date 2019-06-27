Son Dakika Haberleri: Tarsus TSO'nun 140. yılı kutlamalarına Quick Sigorta da katılıyor
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Tarsus TSO'nun 140. yılı kutlamalarına Quick Sigorta da katılıyor

1 saat önce

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 140. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Tarsus TSO'nun 140. yılı kutlamalarına Quick Sigorta da katılıyor, System.String[]
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 140. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Quick Sigorta bu özel günün katılımcıları arasında yer alıyor.
Quick Sigorta açıklamasına göre, kuruluş yıl dönümü kutlamaları, yarın saat 15.30'da Tarsus Amerikan Koleji Toplantı Salonu'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla başlayacak.
Program, 15.30'da Tarsus Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni ile başlayacak ve 16.30'da sektörün önde gelen isimlerinin bir araya gelmesini sağlayacak kokteyl ile devam edecek.
Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) ile sigorta sektörünün 2023 vizyon hedefleri ve beklentilerini içeren panel 17.00'da başlayacak. Panelin ardından saat 18.30'da Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Müdürü Murat Hakseven sunumunu gerçekleştirecek.
Tarsus TSO'nun 140. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına MAHER Holding'in Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen; Quick Sigorta'dan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu, Kurumsal Riskler ve Satış Direktörü Sibel Doğaç katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:59 Kaynak: AA
genel müdür, ticaret, sigorta, tarsus, Ekonomi
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