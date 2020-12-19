Tarsus ve Ceyhan belediyelerinden işbirliği adımı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi'ni ziyaret eden Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı Feyzi Karakuş ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Şahin, belediye yerleşkesini gezip, yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler aldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın öncülüğünde başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin koordinesinde ekipler tarafından hayata geçirilip uygulamaya konulan projeleri yerinde inceleyen Karakuş ve Şahin, belediye başkan yardımcılarıyla bir araya da geldi. Karakuş, "Her iki belediyemizin, projelerinin uygulanabilir hale getirilmesi ve ortak hareket ederek, işbirliği yapmanın ilk adımını atıyoruz. Karşılıklı olarak Tarsus'ta ne yapılmış, Ceyhan'da ne yapılmış bunları yerinde görerek, Tarsus Belediyesi bizim için ne yapabilir, biz Tarsus için ne yapabiliriz bunları konuşmak için geldik. Özellikle geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak kurulan Süs bitkileri ve fide üretim serasını görmeye geldik. Kente yapılan diğer hizmetleri inceleyip projeler hakkında bilgiler alacağız, bu konuda karşılıklı olarak atılacak adımları belirleyeceğiz. Başkan yardımcısı ve müdür arkadaşlarımız bizi oldukça sıcak karşıladılar. Ama her şeyden önce şu güler yüz ve iletişime açık bakış açısı bizi gerçekten çok memnun etti. Ben inanıyorum ki Tarsus Belediyesi'nin Ceyhan'a yapabileceği bir şeyler, bizimde Tarsus'a mutlaka yapabileceğimiz bir şeyler vardır düşüncesiyle bu ziyareti gerçekleştirdik" dedi.

Karakuş, Tarsus Belediye başkan yardımcılarının kendilerine gösterdikleri yakın ve samimi yaklaşımlardan dolayı teşekkür etti.

Tarsus Belediye başkan yardımcıları Ali Erhan Okyay, Osman Polat ve Orhan Tekeli ise kardeş belediye olarak gördükleri Ceyhan Belediyesinin temsilcilerini misafir etmekten oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, Park ve Bahçeler, Tarımsal Hizmetler, Temizlik İşleri ve Fen müdürlüklerinin çalışmaları hakkında Karakuş ve Şahin'e bilgiler verdiler. - MERSİN