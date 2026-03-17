Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek

İstanbul Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir işletmenin verdiği iş ilanında, adaylardan "yöneticisiyle haşır neşir olabilecek" ve "istenildiğinde yatılı kalabilecek" olmalarının istenmesi dikkat çekti. Ayrıca ilanda çalışma saatlerinin akşam 17.00 ile 23.00 arasında olduğu da belirtildi.
İlanda yer alan ifadeler kısa sürede kullanıcıların tepkisini çekti. Özellikle iş tanımı dışında olduğu değerlendirilen şartlar, "uygunsuz" ve "sınır aşan" talepler olarak yorumlandı.
