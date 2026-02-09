Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da - Son Dakika
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da

Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
09.02.2026 16:50  Güncelleme: 16:59
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
ABD'deki Super Bowl LX etkinliğinde satışa sunulan ve yaklaşık 7.850 TL (180 dolar) değerindeki özel hamburger, büyük ilgi gördü ve viral oldu. Bazı kullanıcılar fiyatı pahalı buldu, bazıları ise organizasyonun ölçeğine göre normal olduğunu savundu.

ABD'de düzenlenen Super Bowl organizasyonunda satışa sunulan 180 dolarlık hamburger, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 7.850 TL'ye denk gelen fiyat, kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hamburgerin fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu rakamı "abartılı" ve "fahiş" olarak yorumlarken, bazıları ise Super Bowl gibi dev bir organizasyonda bu tür fiyatların normal olduğunu savundu.

"PAHALI" DİYEN DE VAR, "NORMAL" BULAN DA

Kimi kullanıcılar sıradan bir hamburger için 180 dolar istenmesini eleştirirken, diğerleri organizasyonun prestiji, sınırlı satış ve etkinlik atmosferi nedeniyle fiyatın çok da şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.

Son Dakika Super Bowl Tartışma yaratan hamburger! 'Pahalı' diyen de var, normal bulan da - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    normal savunanin taaaaaaaa 3 0 Yanıtla
  • Yüksel Anlaş Yüksel Anlaş:
    iyi güzel fakat bize ne bundan ? bu haber mi? doğruluğu ? bunu haber diye yayınlayan kendisini gazeteci olarak gören arkadaş sen önce bizim ülkemiz içinde olanları haber yapıp yayınla bunun son dakika haberi olarak sunmanızın anlamını merak ettim 2 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Amerika’da bir garson saatlik ücreti 10-15 dolar 8-10 saat görev aldığında toplam bir günlük çalışma karşılığı bir hamurger yiyebiliyor gibi görmek lazım Türkiyede bir garson 800-1250 arası para alır günlük yemin ederim 100 gram koyan ve 1250 tl hamburger yapan yüzlerce ismini bile hatırlamadığın hamburgerci dolu adamlar enazından karnı doyuyor bizimkilerde doymuyorda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
