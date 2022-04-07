Son dakika haberi! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü

07.04.2022 15:52

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü Yalova'da tartıştığı arkadaşı tarafından boğazı cam parçasıyla kesilen 21 yaşındaki İbrahim Karakılıç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü

YALOVA - Yalova'da tartıştığı arkadaşı tarafından boğazı cam parçasıyla kesilen 21 yaşındaki İbrahim Karakılıç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Yalı Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'inci katındaki dairede tadilat işi yapan İbrahim Karakılıç'ın yanında kısa süre önce arkadaş oldukları öğrenilen Uğur Ender T. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur Ender T, arkadaşı İbrahim Karakılıç'ı boğazından cam parçasıyla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Karakılıç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karakılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan zanlı Uğur Ender T ise İsmet İnönü Caddesi'nde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Son dakika haberi! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü
Son dakika haberi! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü
Son dakika haberi! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü
Son dakika haberi! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü
Son dakika haberi! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü

YORUMLAR
500
Son dakika! Tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü Son dakika! Tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü Son dakika haberleri... Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (2) Son dakika haberleri... Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (2)

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
16:21 Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:41:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement