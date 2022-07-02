Tartıştığı eşini tabancayla yaralayıp, intihar etti - Son Dakika
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Tartıştığı eşini tabancayla yaralayıp, intihar etti

02.07.2022 19:05
Tartıştığı eşini tabancayla yaralayıp, intihar etti

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Yasin Serin, evde tartıştığı eşi Dilara Filiz Serin'i tabancayla ağır yaralayıp, ardından aynı silahla intihar etti.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Yasin Serin, evde tartıştığı eşi Dilara Filiz Serin'i tabancayla ağır yaralayıp, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Şahintepe Mahallesi Hocalı Caddesi'nde meydana geldi. Yasin Serin, iddiaya göre, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Dilara Filiz Serin ile evde tartışma yaşadı. Kayınvalidesinin de evde bulunduğu sırada tabancasını çıkararak eşine ateş eden Yasin Serin, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasin Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dilara Filiz Serin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilara Filiz Serin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Şahintepe Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı eşini tabancayla yaralayıp, intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı eşini tabancayla yaralayıp, intihar etti - Son Dakika
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