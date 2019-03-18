Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kayınpederini Öldürdü

Tartıştığı Kayınpederini Öldürdü

1 saat önce

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan şahıs, konuşmak için otomobiline aldığı kayınpederini Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında tüfekle vurarak öldürdü.

Tartıştığı Kayınpederini Öldürdü, System.String[]
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan şahıs, konuşmak için otomobiline aldığı kayınpederini Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Özkan Ö., aralarında husumet bulunan kayınpederi Mustafa Damar'ı (47) konuşmak için otomobile alarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarına getirdi. Burada damat ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Damat, yanındaki tüfekle kayınpederini vurarak öldürdü. Kayınpederinin cesedini boş araziye atan Özkan Ö., daha sonra yaşadığı Mesudiye ilçesine döndü. Mustafa Damar'ın eve dönmemesi üzerine aramaya başlayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Aramalar sırasında damat Özkan Ö. kayınpederini öldürdüğünü itiraf ederek cesedin yerini gösterdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Damar'ın cenazesi Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, damat ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Koyulhisar, Mesudiye, Sivas, 3. Sayfa
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