Son Dakika Haberleri: Tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı
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Tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı

37 dakika önce

BURDUR'da tartıştığı köylüsünün tabancayla ateş açtığı Süleyman Işıldak yaralandı.

Tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı, System.String[]
BURDUR'da tartıştığı köylüsünün tabancayla ateş açtığı Süleyman Işıldak yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kayaaltı köyü Kocapınar mevkisinde meydana geldi. Süleyman Işıldak iddiaya göre traktörle dağlık alana çıkan köylüsü ve komşusu olan M.U.'nun önünü otomobiliyle kesti. Aralarında herhangi bir husumet bulunmayan Süleyman Işıldak ile M.U. arasında yol kesme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U. yanındaki tabancayla Süleyman Işıldak'a iki el ateş etti. Sağ omzu ve karın boşluğuna isabet eden mermiler nedeniyle yaralanan Süleyman Işıldak çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Süleyman Işıldak daha sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma M.U.'yu gözaltına aldı.


Kocapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:40 Kaynak: DHA
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